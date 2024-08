Kot je 27-letna slovenska pevka zapisala na družbenem omrežju Instagram, je Andreo Bocellija spoznala le minuto pred koncertom. Skupaj sta zapela njegovo uspešnico Vivo per lei.

Povabil jo je njegov glasbeni direktor

Bocelli je v Pulju nastopil v sklopu koncertne turneje, na kateri slavi tri desetletja trajajočo kariero. Sprva je nameraval nastopiti zgolj v petek, a so organizatorji zaradi velikega zanimanja občinstva dodali še en koncert.

Na petkovem koncertu se mu je kot glasbena gostja pridružila Monika Avsenik, vnukinja Slavka Avsenika. Kot je pred dnevi sporočila na družbenem omrežju Instagram, bo ob spremljavi orkestra z Bocellijem zapela dueta in eno solo pesem. Pojasnila je tudi, da je povabilo k sodelovanju dobila od njegovega glasbenega direktorja. Nastopila bo tudi na sobotnem koncertu.

Kot samostojna pevka je izdala dve skladbi, pred kratkim pa je nastopila tudi na tekmovanju Melodije morja in sonca, kjer je zasedla četrto mesto. Je tudi članica vokalne skupine Perpetuum Jazzile.

Moniko Avsenik poznamo kot vnukinjo Slavka Avsenika. Foto: Mediaspeed

Album duetov, na njem tudi pesem s sinom

Doslej je Bocelli posnel devet oper in 15 albumov, ki jih je prodal v več kot 80 milijonih izvodov. Na začetku mu je bil v veliko pomoč Zucchero, ki je iskal nekoga, da bi ustvaril demo posnetek za duet z Lucianom Pavarottijem. Bocelli jih je očaral s svojo izvedbo in se nato predstavil na sanremskem festivalu.

Kmalu zatem je dobil prvo veliko vlogo v Verdijevi operi Macbeth in začel se je njegov vzpon. Za največjo prelomnico v njegovi karieri velja pesem Con te partiro in kasneje različica v duetu s Sarah Brightman z naslovom Time to Say Goodbye, ki je leta 1996 zasedla vrhove svetovnih glasbenih lestvic in sčasoma postala ena najpopularnejših pesmi vseh časov.

S številnimi nastopi in izdanimi albumi si je pridobil naklonjenost širokega kroga občinstva, glasbenikov in glasbenih kritikov. Nov album bo izdal 25. oktobra. Gre za album duetov z naslovom Duets, ki ga pripravlja z več zvezdniškimi glasbeniki, kot so Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson in Hans Zimmer. Na kompilaciji z 32 skladbami bo tudi skladba, ki jo pripravlja s sinom Matteom Bocellijem.

Za največjo prelomnico v karieri Andree Bocellija velja pesem Con te partiro. Foto: Guliverimage

