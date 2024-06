Dua Lipa v Pulju s koncertom zamudila več kot uro in pol

Dua Lipa se je v okviru svoje evropske turneje, na kateri promovira album Radical Optimism, ustavila v Pulju na Hrvaškem. Nastopila je v tamkajšnji Areni, pred katero so se že nekaj ur pred koncertom vile vrste obiskovalcev, mnogih tudi iz Slovenije.

Začetek koncerta je bil najavljen za 20. uro, a je Dua Lipa na oder prišla šele malo po 21.30, nato pa občinstvo potolažila tako, da jih je pozdravila v hrvaščini in dejala: "Dober večer, Pulj." Zatem je v spremstvu plesalcev in plesalk začela nizati svoje uspešnice od One Kiss, ki jo je posnela s Calvinom Harrisom, prek New Rules in Levitate do Houdini, Training Season in Illusion z novega albuma.

Evropsko turnejo je angleška pevka kosovskih korenin začela prejšnji teden v Berlinu, kjer je vzdušje na koncertu nekoliko skazil dež. V Pulju pa se je tako pevke kot občinstva vreme usmililo.