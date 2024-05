V Media centru Ljubljana je sinoči nastopila ameriška punk zasedba NOFX, ki slovi kot ena najkontroverznejših in najpomembnejših punk zasedb svojega časa. V maju in juniju se mudi na svoji zadnji turneji po Evropi, preden bo oktobra v Los Angelesu odigrala zadnji koncert. Na koncertu v Ljubljani so odigrali pesmi iz različnih obdobij in albumov. Utrinke s koncerta si oglejte v zgornjem posnetku.

Razprodani skoraj dvourni koncert v Ljubljani, ki se ga je udeležilo dobrih tri tisoč ljudi, so začeli z besedami: "Pozdravljena, Slovenija, lepo vas je videti. Tukaj ste nori," Ob 40-letnici kariere so zaigrali uspešnice, kot so Linoleum, Stickin in My Eye, Don't Call Me White ter Dinosaurs Will Die.

"Čudovito je biti nazaj v Ljubljani, skoraj se ne spomnim, kdaj smo bili nazadnje tu. Spomnim se, da so nas vsi sprejeli z odprtimi rokami in nasmejani. Vesel sem, da smo lahko tukaj nastopili v sklopu naše zadnje turneje," je po koncertu povedal kitarist Eric Melvin. In dodal: "V čast nam je, da smo lahko izvedli še zadnjo turnejo. Nekatere skupine te priložnosti nimajo. Skupaj smo naredili ogromno. Hvala vsem, ki nas podpirate."

Basist Fat Mike in kitarist Eric Melvin. Foto: STA

Njihov peti album je dosegel zlato naklado

Ameriško skupino, ki izvira iz kalifornijskega mesta Berkeley, sta leta 1983 ustanovila Michael John Burkett z vzdevkom Fat Mike (vokal, bas kitara) in Eric Melvin (kitara). Kmalu se je pridružil tudi bobnar Erik Sandin (Smelly), leta 1991 pa še Aaron Abeyta z vzdevkom El Hefe (kitara, trobenta).

Izdali so 15 studijskih albumov, med katerimi je peti album Punk in Drublic leta 1994 dosegel zlato naklado.

Leta 2018 je skupina nastopila že v Kinu Šiška. "Če je v več kot 25-letni karieri NOFX obstajala kakšna stalnica, je bila to želja po inovativnosti, pa naj to pomeni napisati svetovno prepoznavne punk pesmi, igrati v najnevarnejših državah ali pa preigravati teme, ki nas nasmejijo, spravijo v jok in pripravijo do kritičnega razmisleka – pogosto se zgodi, da se vse našteto najde v eni skladbi," so takrat zapisali v Kinu Šiška.

Zasedba se po koncertu v Ljubljani odpravlja v Nemčijo in Avstrijo, zadnjič pa bodo nastopili oktobra v Los Angelesu.

