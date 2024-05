Kot so sporočili organizatorji, je glasbenik Baby Lasagna, čigar pravo ime je Marko Purišić, trenutno med najbolj iskanimi glasbeniki širom Evrope. Na letošnjem tekmovanju za Pesem Evrovizije se je namreč uvrstil na drugo mesto in dosegel zgodovinsko uvrstitev naših sosedov na tem tekmovanju. Po treh rekordno hitro razprodanih koncertih v Zagrebu bo konec poletja nastopil tudi v Ljubljani.

Kraljuje med najbolj poslušanimi izvajalci na Spotifyju

Baby Lasagna se je kot tekmovalec z največ osvojenimi glasovi občinstva močno vtisnil v spomin vseh oboževalcev Evrovizije. Po tekmovanju so družbena omrežja in hrvaški mediji dobesedno zagoreli, saj so mnogi prepričani, da je bila naša južna soseda oropana zmage. Slavil je švicarski predstavnik_ca Nemo s pesmijo The Code.

Njegova pesem Rim Tim Tagi Dim z več kot 25 milijoni poslušanj kraljuje na Spotifyjevi lestvici Viral Top 50 Global Hits, na YouTubu pa ima več kot 16 milijonov ogledov. Poleg evrovizijske pesmi bo na koncertu v Ljubljani predstavil tudi druge pesmi s svojega debitantskega albuma Demons Mosquitos in že prej izdane IG BOY in Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much.

Osemindvajsetletnik iz Umaga je pretekla leta kot kitarist, avtor in glasbeni producent sodeloval v hrvaški rock zasedbi Manntra. Samostojno kariero je začel razvijati leta 2023, ko se je s skupino razšel. Še istega leta je izdal dva singla, letos pa slavil na hrvaški Dori, kjer je bil izbran za hrvaškega predstavnika na Evroviziji. Kot je povedal, navdih za skladbe dobi iz pesmi zasedb Rammstein, Electric Callboy in Tonči & Madre Badessa.

