Baby Lasagna od vlade dobil 50 tisoč evrov: Tega denarja ne morem sprejeti

Baby Lasagna, ki je na Hrvaškem povzročil pravo evrovizijsko evforijo, je, čeprav se mu je zmaga na koncu izmuznila, postal pravi narodni heroj. Hrvaški mandatar Andrej Plenković je tako naznanil, da bodo zaradi ogromne promocije Hrvaške glasbeniku, čigar pravo ime je Marko Purišić, izplačali 50 tisoč evrov nagrade.

Na to se je kmalu odzval Purišić in sporočil, da se denarju odpoveduje.

Baby Lasagna je na Evroviziji veljal za velikega favorita, na koncu pa je pristal na drugem mestu za predstavnikom_co Švice. Foto: Guliverimage

"Hrvaški vladi se zahvaljujem za 50 tisoč evrov denarne nagrade, toda tega denarja ne morem sprejeti," je zapisal na Instagramu, "lahko bi naštel vrsto razlogov, zakaj ne, a prvi, najpomembnejši in zadosten je ta, da je veliko posameznikov in organizacij, ki bi jim ta denar veliko bolj pomagal."

"Zato gospoda Plenkovića prosim, da v moje ime in ime hrvaške vlade 25 tisoč evrov donira zavodu za pediatrično onkologijo in hematologijo z dnevno bolnišnico Mladen Čepulić, drugih 25 tisoč evrov pa bi rad doniral zavodu za pediatrično hematologijo, onkologijo in transplantacijo krvotvornih matičnih celic v Kliničnem bolnišničnem centru Zagreb," je na Instagramu še zapisal glasbenik, ki so mu po prihodu iz Švedske velik sprejem najprej priredili v Zagrebu, v sredo pa ga je množica pozdravila še v domačem Umagu.

Ob prihodu iz Švedske ga je v Zagrebu pričakala nepregledna množica oboževalcev. Foto: Guliverimage

EBU za zmago ne podeli denarne nagrade

Zmagovalci izbora za pesem Evrovizije sicer od Evropske radiodifuzne zveze (EBU) ne dobijo denarne nagrade, temveč "le" zmagovalni pokal in možnost, da zmago izkoristijo za nadaljnji razvoj kariere.