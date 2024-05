Hrvati so 28-letnega Marka Purišića (Baby Lasagno), čeprav se je na Evroviziji uvrstil na drugo mesto, v Zagrebu sprejeli kot velikega zmagovalca, ob tem pa je Istran potočil tudi nekaj solza. Za njegov uspeh na glasbeni poti pa ni zaslužen le on, ampak tudi njegova zaročenka Elizabeta Ružić, ki skrbi tudi za njegovo javno podobo.

Kot pravi Baby Lasagna, je 27-letna Ružićeva, s katero sta par tri leta, njegova največja podpora, saj skrbi za vizualno podobo njegovih videospotov ter vodi njegova družbena omrežja. Njegova zaročenka je študirala medijsko umetnost v Splitu, trenutno pa se ukvarja z videoprodukcijo in umetnostnim fotografiranjem.

Kako sta se spoznala?

V dokumentarcu Ususret Eurosongu (Proti Evroviziji) je par spregovoril tudi o svojih začetkih zveze. "Z Markom se poznava več kot tri leta. Spoznala sva se na Instagramu. Igral je v bendu, vedela sem zanje in sem si rekla: 'Poglej, kakšen čeden fant.' Nato sem se odločila, da ga dodam na Instagram. Tudi on je začel slediti meni in me poklical. Ljubezenska zgodba 21. stoletja," je povedala Elizabeta.

Po prvem zmenku je mislila, da ji Marko ne bo več pisal, a se je to vseeno zgodilo. Njej se je prvi zmenek zdel grozen, Marku pa se je zdel popoln in je v njem užival, zato je kmalu spet stopil v stik z njo.

Par si v Istri, od koder prihaja Purišić, v Kaštelirju gradi prvi skupni dom, še poroča Jutarnji list.

Spregovorila sta tudi o tem, kakšna bi bila kot starša. "Vsekakor sem mama. Do najinih otrok bom topla mama. In tudi stroga. Čustvena mama. Elizabeta bo hladen oče," je v šaljivem tonu sklenil Purišić.

