Je pesem Baby Lasagne pravzaprav plagiat plagiata?

Nesojeni zmagovalec Evrovizije in ljubljenec občinstva, Hrvat Baby Lasagna, se je po koncu evrovizijskega tekmovanja znova znašel pod plazom kritik, saj oboževalci švedske skupine PAIN trdijo, da je pesem Istrana Rim Tim Tagi Dim plagiat, in pravijo, da njen refren zelo spominja na skladbo Party In My Head, ki jo je omenjena skupina izdala leta 2021.

"V preteklih mesecih smo prejeli na tone e-poštnih sporočil, sporočil in komentarjev, v katerih so zapisali, da pesem Baby Lasagne zveni kot pesem skupine PAIN Party In My Head. Kaj pa menite vi?" je skupina v teh dneh zapisala na svoj profil na družbenem omrežju Instagram.

"Pesem neustavljivo spominja in je zato potencialno plagiat skladbe izjemno znane švedske zasedbe PAIN. Refrena sta praktično enaka, kot lahko vidite in poslušate sami. Refren se namreč začne na 00:57 in jasno je, da je prvih osem taktov skoraj enakih, zato bi lahko pesem šteli za plagiat," so zapisali nekateri oboževalci skupine.

"Menimo, da je v interesu vseh, da je pesem, ki jo predstavljamo, avtorsko delo izvajalca, saj so omenjene podobnosti prevelike in ne verjamem, da so naključne, saj avtor pesmi PAIN že dolgo sodeluje s pevcem skupine Rammstein, sam Baby Lasagna pa pravi, da je želel narediti pesem v duhu skupine Rammstein, kar je še posebej pomembno glede na to, da tekmovanje poteka na Švedskem," so povedali predstavniki švedske skupine PAIN.

Oglasili so se tudi zagovorniki Baby Lasagne: Ne laskajte si preveč

"Dobesedno osem taktov in dve harmoniji so enaki. Vse drugo je popolnoma drugačno. Zato si ne laskajte preveč. Je tudi zelo splošen refren, nič preveč izviren," je zapisala ena od komentatork.

"Želite si publicitete Baby Lasagne, a ne boste dobili želene pozornosti," je zapisal drugi komentator. "Vsekakor zveni navdihnjeno, a ne posnemano," je zapisal drugi. Številni drugi so se obregnili ob švedsko skupino in zapisali, da bi lahko bili ponosni, da so navdihnili hrvaškega predstavnika.

Številni so se obregnili ob skupino, ki je v isti pesmi posnemala kitice pesmi Neila Younga

Tu pa se zgodba z domnevnim plagiatorstvom še ne konča. Kot so ugotovili že mnogi komentatorji, je pesem skupine PAIN v kiticah povsem enaka kiticam pesmi Rockin' In The Free World Neila Younga. Prav zato so se mnogi komentatorji hudovali nad švedsko skupino, češ da želijo le profitirati z uspehom drugouvrščene pesmi Hrvata na letošnji Evroviziji, čeprav tudi njihova pesem kaže znake plagiatorstva in ne zgolj trenutka navdihnjenosti. Pesmi lahko primerjate tudi sami in si ustvarite svoje mnenje.

Na koncu letošnjega 68. tekmovanja za Pesem Evrovizije je hrvaški predstavnik Baby Lasagna s 547 glasovi zasedel drugo mesto, Švica, ki jo je zastopal_a raper_ka Nemo s skladbo The Code (Koda), pa je s 591 točkami postala zmagovalka.

Oglejte si še: