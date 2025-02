Lanskoletni hrvaški evrovizijski predstavnik Baby Lasagna je potrdil večmesečne govorice, da bi moral nastopiti na lanskoletnem koncertu svetovnega zvezdnika Eda Sheerana v Zagrebu . Pojasnil je tudi, zakaj do nastopa ni prišlo, in presenetil z odgovorom.

Devetindvajsetletni glasbenik je gostoval v jutranjem programu radia Antena Zagreb, kjer je predstavljal svoj prvi album, spregovoril o zanimivih anekdotah svoje glasbene kariere in napovedal novo sodelovanje s skupino Kukus. Potrdil je tudi večmesečne govorice, da bi moral nastopiti na koncertu Eda Sheerana na zagrebškem hipodromu avgusta lani, in razkril, kaj se je zgodilo.

"Ne smem povedati, zakaj nisem nastopil. Mislim, lahko. Bil je (Sheeran, op. p.) malo škrt," je pojasnil Baby Lasagna. Vprašanje voditelja, ali je mogoče on predrag, je zanikal in dodal, da je bila cena, ki so mu jo ponudili za nastop, malo žaljiva.

Najbolj obiskan koncert na Hrvaškem doslej

Britanski zvezdnik je v Zagrebu gostoval avgusta lani, ko se je na Hipodromu zbralo več kot 70 tisoč ljudi. Več kot dvourni koncert so spremljali številni vizualni učinki, sklenil pa se je z veličastnim ognjemetom. Hrvaško prestolnico je Sheeran obiskal prvič, veliko oboževalcev pa je pripotovalo tudi iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Italije.

Priprave na prihod svetovnega zvezdnika so v Zagrebu začeli že nekaj tednov prej, po odpovedi koncertov Taylor Swift na Dunaju pa so tudi zaostrili varnostni nadzor. Kot so kasneje sporočili organizatorji, je bil to najbolj obiskan koncert na Hrvaškem doslej.

Pred prihodom Sheerana na oder sta zbrane zabavala domači glasbenik Dino Jelusić ter britanski pevec Calum Scott.

Sheeran je nastopil na 360-stopinjskem odru, ki je bil postavljen na sredino hipodroma ter obdan s petimi tribunami. Foto: Thomas Ranner

