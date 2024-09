Ed Sheeran presenetil tekačico: tega ni pričakovala niti v sanjah #video

Mlada tekačica, ki je tekla ob Regentovem kanalu v Londonu, je med tekom ob reki na eni izmed ladjic zagledala enega najbolj znanih glasbenikov na svetu – Eda Sheerana. Tekačica, ki je tudi njegova oboževalka, ga je takoj prepoznala, Sheeran pa jo je vprašal, če ima kakšno glasbeno željo. Dekle si je zaželelo slišati njegovo pesem Tenerife Sea.

Sheeran je pesem zapel iz ladjice

Sheeran je imel kitaro že v rokah in je pesem nemudoma zapel, dekle pa je pevca snemalo z obale. Posnetek prisrčnega srečanja je Britanec objavil na svojem Instagramu in kmalu je video postal viralen, do sedaj je zbral že več kot dva milijona všečkov. "Danes sem snemal na kanalu in odpel pesem po izbiri. Če kdo pozna tekačico, naj sporoči, saj bi radi videli, kako je izgledal posnetek z njene strani," je zapisal Sheeran.

Mnogi komentatorji in pevčevi oboževalci so bili nad izvedbo pesmi in srečanjem zvezdnika z oboževalko navdušeni. "Če bi se to zgodilo meni, moji možgani ne bi bili sposobni našteti niti ene njegove pesmi, čeprav jih znam vse na pamet,” je v komentar zapisala samo ena od oboževalk.

Sheeran ima rad interakcijo s svojimi oboževalci

Dekle se je naposled našlo, njen posnetek z obrežja reke pa je na svojem profilu delil tudi Sheeran, ki je še enkrat več dokazal, da je kljub zvezdništvu dostopen in ga ne le zaradi njegove glasbe, ampak tudi tople človeške narave obožujejo ljudje vsepovsod po svetu.

Sheeran je avgusta nastopil tudi pri naših sosedih na zagrebškem hipodromu, kjer je pred okoli 70 tisoč oboževalci pripravil pravi glasbeni spektakel.

