Dvaintridesetletni ameriški glasbenik in pevec Charlie Puth (Charles Otto Puth Jr.) se je po letu dni zaroke poročil s svojo izbranko Brooke Ashley Sansone. Romantični obred in slavje sta potekala ves konec tedna, večne obljube pa sta si izrekla 7. septembra na družinskem posestvu v Montecitu v Kaliforniji. Nevesta, ki tako kot Puth prihaja iz New Jerseyja, je podrobnosti s poroke delila za revijo Vogue.

"Med nama sta vedno obstajali iskrica in kemija, vendar se je zdelo, da čas nikoli ni bil pravi – dokler ni bil. Kot da bi bila med nama nevidna vrvica, ki nama je pokazala, da je najpomembnejše ujeti pravi trenutek v času," je za omenjeno revijo povedala Brooke. "Želela sem, da najina poroka združi tradicijo s sodobno nekonvencionalnostjo ter da je vsaka podrobnost sproščena, a popolna, premišljeno kurirana," je za Vogue še med drugim povedala nevesta.

Poročno slavje se je začelo že v petek z večerjo na ranču San Ysidro, dogajanje pa se je naslednji dan preselilo v rezidenco Puth, kjer so na teniškem igrišču stregli pijačo in sladice. Večne zaobljube in prstana si je par izmenjal pred oljko. "Želela sva, da je slovesnost preprosta, a nepozabna," je še razkrila nevesta.

"Danes stojim pred tabo Brooke in si ne morem pomagati, da ne bi spoznal, da sem danes najsrečnejši, kar sem bil v 32 letih življenja. Nekaterih stvari nisem mogel predvideti, ampak ena stvar je bila vedno jasna. Da, nekako se mi je zdelo, da sem vedno vedel, da bom tukaj stal s teboj," je ob videu s poročnega slavja na Instagramu zapisal Puth.

Mladoporočenca sta za svoj prvi poročni ples zaplesala na pesem Jersey Girl Brucea Springsteena.

"Ljubim te, Brooke, vedno sem te in s tabo sem najboljši. Obljubim, da te bom ljubil vsak dan v tem življenju in še bolj, ko se premaknemo v naslednje. Brooke Ashley Sansone, zdaj boš Brooke Ashley Puth, naredila si me najsrečnejšega človeka na svetu. Vedno si bila ti," je ob galeriji poročnih fotografij še zapisal svetovno znani glasbenik.

Puth je avtor ene najbolj predvajanih pesmi na YouTubu

Štiriindvajsetletna Sansone je obiskovala College of Charleston in ima diplomo iz trženja ter se trenutno ukvarja z digitalnim marketingom in je koordinatorka za odnose z javnostmi. S Puthom se poznata že iz mladostniških let, njuna očeta pa sta skupaj obiskovala osnovno šolo. Par, ki je svojo zvezo začel junija 2022, jo je javnosti predstavil šele konec istega leta.

Puth je obiskoval znameniti Barklee College of Music ter je znan tudi po svojem popolnem posluhu in odličnem igranju klavirja. Pripravlja novi album, zadnjega je izdal oktobra 2022 in ga naslovil Charlie. Širši javnosti se je prvič predstavil leta 2011 v oddaji The Ellen Degeneres Show in kasneje kot avtor sodeloval pri eni največjih uspešnic, pesmi See you again, ki je naslovna pesem filma Hitri in drzni 7 ter je izšla leta 2015. S filmom so se spomnili tudi pokojnega igralca Paula Walkerja, ki je umrl v prometni nesreči. Puthove največje uspešnice so še Attention, We don't talk anymore, How long in druge.

