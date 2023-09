Ameriški glasbenik in pevec Charlie Puth (Charlie Otto Puth Jr.) se je zaročil s svojo dolgoletno partnerko Brooke Sansone. Kot je zapisal poleg fotografij, je poletel v New York in jo tam zaprosil za roko.

"Odletel sem v New York, kjer sem svojo najboljšo prijateljico vprašal, ali bi se poročila z mano, in rekla je da. Sem najsrečnejša in najboljša različica sebe in vse to je zaradi tebe, Brookie. Ljubim te neskončno in za vedno," je zapisal svetovno znani glasbenik.

Na objavo so se odzvali številni znani glasbeniki, med drugim John Legend, Ryan Tedder, John Mayer in drugi. Puth je zvezo s Sansonejevo razkril šele lanskega decembra, ko je objavil nekaj skupnih fotografij.

23-letna Sansonejeva je obiskovala College of Charleston in ima diplomo iz trženja ter se trenutno ukvarja z digitalnim marketingom in je koordinatorka za odnose z javnostmi. S Puthom naj bi se poznala že iz njegovih mladostniških let. Skupaj sta se udeležila že nekaj dogodkov, med drugim sta se pojavila na festivalu Global Citizen v New Yorku.

"Ona je nekdo, s komer sem odraščal," je v oddaji The Howard Stern Show lani povedal Puth in dodal, da je lepo, če ima med svojo glasbeno kariero ob sebi nekoga, ki ga pozna že dolgo časa.

Trenutno ameriški glasbenik, ki je obiskoval znameniti Barklee College of Music in je znan tudi po svojem popolnem posluhu in odličnem igranju klavirja, pripravlja novi album, zadnjega pa je izdal lanskega oktobra in ga naslovil Charlie. Širši javnosti se je prvič predstavil leta 2011 v oddaji The Ellen Degeneres Show, kasneje pa kot avtor sodeloval pri eni največjih uspešnic, pesmi See you again, ki je naslovna pesem filma Hitri in drzni 7 in je izšla leta 2015. S filmom so se spomnili tudi pokojnega igralca Paula Walkerja, ki je umrl v prometni nesreči.