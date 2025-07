Kontejner groze: uničujoče orožje na poti v Evropo #video

Ameriška vojska razvija nove, specializirane kontejnerske trezorje, namenjene za hiter, varen in neopazen prevoz jedrskega orožja v tujino. Trezor na videz ne bo drugačen od standardnega šestmetrskega ladijskega zabojnika, ki ga lahko naložijo tudi na letala in tovornjake. Medtem se vrstijo informacije o povečevanju količine ameriškega jedrskega arzenala v evropskih državah.

Novi kontejnerski trezorji, ki jih za ameriško nacionalno upravo za jedrsko varnost razvija družba Sandia, naj bi bili zasnovani za shranjevanje jedrskih bomb tipa B61-12, najnovejšo različico ameriških taktičnih jedrskih orožij. Bombe tipa B61-12 je mogoče namestiti na lovce F-16 in novejša letala F-35, ki ju uporablja tudi več evropskih držav.

Rakete B61-12, ki jih je mogoče namestiti tako na letala F-16 kot novejše lovce F-35. Foto: USAF Ta tip bombe, ki sicer ni imela nameščene jedrske konice, so konec lanskega leta opazili na letalih F-16 v nizozemski letalski bazi Volkel, eni od šestih baz v Evropi z ameriškim jedrskim orožjem (nam najbližja je v Avianu pri Pordenonu, kjer naj bi bilo okoli 20 jedrskih konic).

Lokacije ameriških jedrskih konic v Evropi, med njimi ni angleške baze Lakenheath, kamor pa naj bi ameriška vojska pred kratkim pripeljala jedrsko orožje, ki ga je mogoče izstreliti z letal F-35. Foto: Federation of American Scientists Po poročanju specializiranega portala The War Zone je po modernizaciji in razširitvi baze s podzemnimi bunkerji ameriška vojska rakete z jedrskimi konicami pred kratkim verjetno namestila tudi v angleško bazo Lakenheath. Tam so bile do leta 2008 shranjene jedrske bombe starejšega tipa B61, ki pa so jih umaknili.

Strašljiv izzivni kovanec z jedrsko eksplozijo

Posnetek testne izstrelitve rakete B61-12

Da je v bazi Lakenheath ponovno jedrsko orožje, naj bi sklepali tudi po novem izzivnem kovancu s prepoznavno jedrsko eksplozijo na eni in upodobitvijo rakete ter grbom 493. lovske eskadrilje na drugi strani.

Vojaški portali, ki analizirajo podatke iz javno dostopnih virov, so zaznali tudi, da je tovorno letalo C-17A 15. julija iz letalske baze McChord v Washingtonu prispelo v letalsko bazo Kirtland v Novi Mehiki, kjer je center za jedrsko orožje ameriških letalskih sil. C-17A je po javno dostopnih podatkih 17. julija zapustil Kirtland in naslednji dan prispel v angleško bazo Lakenheath, nato pa se je kmalu vrnil v ZDA.

I believe the first flight of B-61 nuclear weapons were delivered to the newly updated facility at RAF Lakenheath, UK yesterday by US Air Force C-17A Globemaster III #AE2FAC as RCH4574 following the pattern of similar nuclear swaps.



1/https://t.co/N5Kt8aPqON — TheIntelFrog (@TheIntelFrog) July 19, 2025

Maketa razkriva, čemu naj bi bil zabojnik namenjen

Pomanjšan model mobilnega trezorja z nosilci za rakete. Foto: Sandia National Laboratories Ali so jedrsko orožje v Veliko Britanijo pripeljali že v novih kontejnerskih trezorjih, ni znano. Glavni namen teh trezorjev je omogočiti hitro in diskretno razmestitev bomb na letalskih bazah, ki nimajo stalne infrastrukture za shranjevanje jedrskega orožja. To vključuje tako obstoječe baze, ki trenutno ne gostijo jedrskih bomb, kot tudi morebitne nove, začasne lokacije.

Zabojniki so v prvi vrsti zasnovani za prevoz z vojaškimi transportnimi letali, kar zagotavlja visoko stopnjo mobilnosti in prilagodljivosti. Čeprav jedrsko orožje v sporočilu za javnost družbe Sandia ni izrecno omenjeno, pa so v podjetju ustvarili model mobilnega trezorja v merilu 1 : 14, v katerem so tudi miniaturne makete orožja, ki očitno spominjajo na jedrske gravitacijske bombe serije B61.

Testiranje kontejnerskega trezorja za prevoz dragocenega orožja. Foto: Sandia National Laboratories Portal The War Zone ocenjuje, da bi mobilni trezorji v zabojnikih ameriškim vojaškim poveljnikom po vsem svetu omogočili večjo prilagodljivost pri nameščanju jedrskega orožja in drugih zelo občutljivih sredstev. To bi povzročilo tudi težave nasprotnikom, ki bi poskušali slediti tem sredstvom in jih uničiti. Če bi se razplamtel širši konflikt, bi bile sovražnikove glavne tarče namreč že vzpostavljene baze z jedrskim orožjem.