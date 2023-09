Glasbenik Alex Volasko pokazal novo izbranko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasbenik Alex Volasko je na svojem družabnem omrežju delil fotografijo s svojo novo izbranko Laro. Ob njej je zapisal, da "se najlepše stvari zgodijo takrat, ko najmanj pričakuješ" in dodal emotikon srca. Za revijo Lady je Alex pred časom povedal, da jima je lepo ter da se odkrivata in imata rada. "Ampak človek nikoli noče prekmalu preveč razkriti. Več bova povedala, ko bo čas za to," je še dodal Volasko.

Njegova izbranka Lara prihaja iz popolnoma drugih vod, ki niso povezane z glasbo in zabavo. Uspešni slovenski glasbenik se trenutno posveča ustvarjanju nove glasbe in glasbeni produkciji, sicer pa naj bi poleg tega delal tudi za podjetje GEN-i. Lani novembra je Volasko izdal tudi svoj četrti album.

Na prihajajočem festivalu Popevka, ki bo potekal v soboto, se bo predstavil s skladbo Oda ljubljanskemu gradu, za katero je poleg še ene tekmovalne pesmi napisal glasbo in besedilo.

Nedavno se je Volasko preizkusil v dveh novih vlogah: izdal je svojo prvo pesniško zbirko Poezije, elegije in ostale traparije, poleg tega pa je izdal tudi novo skladbo, s katero se je predstavil v narodnozabavni glasbeni zvrsti.

Pred tremi leti se je pevec Alex Volasko na gradu Štanjel poročil z zdaj že nekdanjo partnerko, pevko Sašo Lešnjek, lani pa so se njune poti razšle in par se je ločil, v javnosti pa o razlogih za ločitev glasbenika nista želela razpredati.

