Priljubljena slovenska pevka razkrila svojo neuresničeno željo iz otroštva #video

Katero čudežno moč si je vedno želela, kateri je njen skriti talent in za kaj talenta nima, a bi ga rada imela, česa nikoli ne bi oblekla in kaj zaseda največ prostora v njeni omari, katero svetovno zvezdo si je vedno želela spoznati, katera je njena še neuresničena želja iz otroštva? O vsem tem in še čem s prikupno pevko in igralko Sašo Lešnjek v današnjem Trendičveku.