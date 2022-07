Lepa pevka odkrito: Popolnoma gola ženska je lepša kot tista, ki je oblečena v mrežaste nogavice #video

Mnogi jo poznajo zaradi zgodovinskega dosežka v slovenskem svetu manekenstva, to pa je uvrstitev v svetovni finalni izbor za Miss Earth. Zatem se je podala v pevske vode. Simpatična Buryana vas bo v Trendičveku presenetila s tem, kaj je po poklicu, govora pa bo tudi o tem, da je ponosna, ker je dekle z vasi. Razkrila bo, ali je v vezi in zaljubljena, kdaj ji je lepota v življenju najbolj koristila, s čim jo moški očara, z nami pa bo delila tudi svoj pogled na goloto.

Foto: Instagram Danijela Burjan je javnosti znana pod umetniškim imenom Buryana. Ime si je nadela po redki nepalski roži, ki raste v tibetanskem gorovju. Najprej smo jo spoznali skozi lepotna tekmovanja.

Foto: Instagram

Barve naše dežele je zastopala na Filipinih, kjer je potekalo svetovno tekmovanje za Miss Earth 2018. Tam se je uvrstila med 12 najboljših tekmovalk izmed 87 deklet z vsega sveta. Na preizkušnjah pred finalom je prejela zlato medaljo na tekmovanju talentov, ko je odpela operno pesem, drugo medaljo pa je dobila za najlepšo in najbolje nošeno večerno toaleto.

Foto: Instagram

Že od malega pa simpatično in zgovorno Štajerko spremlja tudi glasba. Pela je v šolskih in lokalnih pevskih zborih ter končala nižjo in srednjo šolo opernega petja. Navdušuje jo klasična glasba, čeprav se sama s svojimi skladbami rada poda tudi v bolj energične ritme. Na glasbeni sceni je od leta 2018 in je v tem času izdala sedem avtorskih skladb ter številne remikse in duete. Njeni najbolj znani uspešnici sta Vino sladko in Pijana noč, ki ne manjkata tudi na poletnih zabavah. Na njeni playlisti se najdejo pesmi iz 20. stoletja, med njenimi najljubšimi izvajalci pa je legendarni George Michael.

Foto: Instagram

