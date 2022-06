To je Slovenec, ki se druži s svetovnimi zvezdniki #video

Delal je z Justinom Timberlakom , Usherjem, plesal za Princea , sodeluje s Chrisom Brownom. Anže Škrube je koreograf in režiser svetovnega kova, pa tudi gost tokratnega Trendičveka. V njem je med drugim povedal, ali v ZDA živi zvezdniško življenje, razkril je svoj skriti talent in tudi, ali je zaljubljen.

Spoznali smo ga kot plesalca in člana uspešne zasedbe Maestro, potem pa se je podal na samostojno pot in uspel, tudi tam, kjer si marsikdo ne bi mislil – v samem središču svetovne glasbene scene. Postal je vrhunski koreograf, ki so ga opazili tudi zvezdniki največjega kova. Med drugim je delal z Justinom Timberlakom, Usherjem, plesal za Princea, sodeluje pa tudi s Chrisom Brownom.

Foto: Ana Kovač

Anže Škrube že več kot desetletje živi in dela v Los Angelesu. Pravi, da je tamkajšnje življenje precej drugačno, kot si predstavljamo v Sloveniji. Seveda so večje možnosti za uspeh, a uspe le peščici.

Foto: Ana Kovač

Za simpatičnim in še vedno skromnim Anžetom je več kot 70 videospotov, sodeloval je tudi s hrvaško zvezdnico Severino. Vedno bolj ga zanima vloga režiserja, v kateri se uspešno preizkuša zadnja leta, saj mu predstavlja svojevrsten izziv in nadgradnjo vsega, kar je do zdaj delal in spoznal.

Foto: Ana Kovač

V teh dneh se je Anže vrnil v Slovenijo kot slovenski ambasador plesa. Videli ga boste lahko v Ljubljani, ki je od včeraj do nedelje gostiteljica festivala Get Together. "Gre za atraktiven dogodek svetovne serije, katerega rdeča nit sta breakdance in urbana plesna kultura, glavna atrakcija pa je svetovno prvenstvo breakdance plesalcev U18. Dogodek s stotinami plesalcev ponuja kup atraktivnih doživetij in aktivnosti za vso družino. Slovenci smo plesni narod in to bomo zagotovo dokazali tudi ta vikend," je dejal Anže.

Foto: Ana Kovač

Pred delom smo ga ujeli v Trendičveku, za katerega je med drugim razkril, ali v ZDA živi zvezdniško življenje in kateri je njegov skriti talent, povedal je, kakšne so kaprice zvezdnikov, ali je zaljubljen, ali se namerava vrniti v Slovenijo in še marsikaj zanimivega.