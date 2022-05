Legendarna slovenska igralka odkrito: Ne bojim se starosti in gub, ampak tega, kakšen bo trenutek tik pred smrtjo #video

Prva asociacija na film Pod njenim oknom je prav ona, ki se je podpisala pod glavno vlogo in bila zanjo tudi nagrajena. Kljub številnim oboževalcem in priljubljenosti pa je ena od tistih medijskih osebnosti, ki o svojem zasebnem življenju, ne glede na dolgo in uspešno kariero, razkriva le malo. Morda je tudi zato še bolj mistična in zanimiva. No, tokrat je Trendičveku dovolila pokukati v svoj svet. Pokomentirala je svoje razvade, se razgovorila o položaju moči, ki ga je doživljala skozi kariero, nam zaupala recept za odlično formo in izdala, zakaj ne verjame v lepotne trike. Povedala je tudi, ali bi sprejela prizor golote v filmu ali v gledališču in kdo je oseba, ki jo v življenju najbolj nasmeji.

Ko pomislimo na najbolj nadarjene slovenske igralke, pomislimo nanjo. Ne nazadnje o tem priča tudi to, da je bila Borštnikova nagrajenka. Ljudje jo še vedno povezujejo z legendarnim filmom Pod njenim oknom, a Polono Juh zadnje čase lahko videvamo predvsem na odrskih deskah ljubljanske Drame, članica njenega ansambla je že vrsto let.

A preden je prišla na študij igre, je Polona sanjala o drugačni karieri. Bila je nadobudna plesalka baleta in morda tudi zato ne preseneča dejstvo, da ji marsikdo še dandanes pripiše perfekcionizem in natančnost pri vsem, česar se loti. Na drugi strani pa je vedno graciozna, omikana, a hkrati neposredna igralka tudi tista, od katere se lahko nalezemo smeha.

Čeprav jo poznamo vsi, je v dnevnih medijih prisotna nekoliko manj, saj varuje svojo zasebnost. O sebi namreč ne mara govoriti, saj raje in največ pove skozi svoje like. No, kakšen intervju več je dala lani, ko jo je čakala nova prelomnica v življenju, čeprav pravi, da je sama ne vidi tako. Postala je namreč abrahamovka, a se ji leta ne poznajo. Pravzaprav tudi sama pravi, da se ne obremenjuje z gubami in ne šteje let. Ne glede na število upihnjenih svečk si namreč vedno znova reče: "Še enkrat toliko."

Kljub igralski karieri njena najpomembnejša vloga v življenju ostaja vloga mame sinu Beli in partnerice igralcu Saši Tabakoviću. Vloga, v katero med drugim zadnje čase stopa na gledališkem odru, pa je lik Penelope v predstavi Penelopiada, spremljamo jo lahko tudi v črni komediji Party.