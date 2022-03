Tega znanega Slovenca je oboževalka prosila, da ji naredi otroka #video

Ali je zaljubljen in v vezi, katera je bila njegova najbolj romantična poteza, kako komentira to, da velja za njabolj postavnega slovenskega producenta, h kateri razvadi se vedno znova vrača, o stereotipih povezanih s fitneserjih in še čem je tekla beseda v tokratnem Trendičveku z vsestranskim glasbenikom Žanom Serčičem. Ta se je v desetletju iz malega fanta s kitaro razvil v enega naših najbolj cenjenih in karizmatičnih pevcev, ki je na poti na največje glasbene odre.