Žan Serčič: To je bil najboljši koncert v moji karieri #foto

"Ta koncert ... to je bil vrhunec vseh mojih dosedanjih koncertov. In ta publika danes: hvala vsem, ki ste prišli in nam dali to noro energijo," je misli in občutke takoj po prihodu z odra strnil Žan Serčič ter nadaljeval: "To je bila ena sama ljubezen. Kdor je bil nocoj z nami, ve, o čem govorim. Tega na odru še nisem začutil tako močno. Stati dve uri na odru in slišati publiko, kako poje s tabo vse pesmi – celo neizdano Brez tebe ne znam, katere refren sem pred dnevi objavil na Instagramu ... To je res neverjetno."

Več utrinkov s koncerta najdete v spodnji fotogaleriji (foto: Lea Remic Valenti):

Kot je dodal zvezdnik večera, je dve leti živel v bližini Križank in razmišljal, da bo enkrat stal na tem odru pred polnim avditorijem. "To se je nocoj zgodilo – in zgodilo se je na najlepši mogoči način. Prvih nekaj pesmi sem bil kar brez besed," je povedal eden izmed najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov ta trenutek.

Nedavno je Žan Serčič gostoval tudi v Siolovem podkastu (Spotkastu). Kaj je povedal, lahko pogledate v spodnjem videu:

Največje oboževalke so si želele izboriti najboljša mesta pod odrom

Največje oboževalke in ljubiteljice dela Žana Serčiča so se že pozno popoldne utaborile pred vhodom, pol ure pred koncertom pa je sledil tudi boj za najboljša mesta v prvi vrsti pod odrom.

Žan in njegovi Šakali (njegov spremljevalni band) so v dveh urah čustvenega koncerta zaigrali 21 pesmi, gostitelj večera pa je v tem času zamenjal kar nekaj oprav, pri dveh skladbah se jim je na odru pridružil damski dvojec s harfo De Liri, potem pa je Serčič zaigral še zadnji sklop največjih uspešnic.

V zaodrju se je Žanu Serčiču pridružil tudi slovenski kantavtor in glasbenik Tomaž Domicelj. Foto: Lea Remic Valenti

Po kratkem predahu se je Serčič z ekipo vrnil na oder in odigrali so še venček pol ducata največjih uspešnic, piko na i pa so postavili z vrnitvijo na začetek – in še enkrat odigrali aktualni singel Bela lilija.

Venček oboževalk je po koncertu prišel na svoj račun, saj je Serčič z njimi zapel še nekaj pesmi v intimnem vzdušju. Foto: Lea Remic Valenti

Po koncertu je priljubljeni pevec za šopek najbolj zagretih oboževalk pripravil še kratko druženje, kjer so lahko z njim poklepetale ob penini, si izborile avtograme in spominske fotografije. Le zanje in z njimi je Serčič v intimnem vzdušju ob kitari zapel še nekaj pesmi.

