Eva Černe o želji, da bi postala policistka na konju #video

Vselej je nasmejana, spontana in simpatična. Morda tudi zato, ker so se ji že pri 16 letih izpolnile želje, o katerih sanja skoraj vsak glasbenik, od takrat je del naše slovenske glasbene scene. Z Evo Černe smo se družili v današnjem Trendičveku, kjer je med drugim spregovorila o tem, ali jo kateri od zvezdnikov prekaša v ježi, katero čudežno moč bi imela, pa o sanjskem duetu, katero veščino bi rada izpilila, čemu se ne more upreti, tudi o najbolj smešnih in neresničnih govoricah v medijih in še čem je tekla beseda.