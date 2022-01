Tadej Golob: Niti Taras Birsa niti jaz nimava krize srednjih let! #video

Tokrat smo se družili "na kraju zločina". V Leninovem parku. Naš sogovornik – avtor kriminalnih uspešnic Tadej Golob. Katera literarna zvrst najbolje opiše njegovo življenje, o podobnostih in razlikah s Tarasom Birso, pojasnil je, ali rek "Gora ni gora. Nor je tisti, ki gre gor" drži. Pa o pisateljskem boemstvu, lastnosti, ki bi se je rad znebil, razkril je svojo še neuresničeno željo iz otroštva in spregovoril o tem, ali meni, da je vsak zmožen umora. O vsem tem v tokratnem Trendičevku.

Foto: Jan Lukanović

Dolga leta je bil novinar, potem pa ga je prevzel čar pisateljevanja. Tadej Golob je postal naš vodilni avtor kriminalnih uspešnic. Vse se je začelo z Jezerom in se nadaljevalo z Virusom, Leninovim parkom in Dolino Rož. "Ravno te dni zaključujem s svojo peto kriminalko," nam zaupa Tadej.

Foto: Jan Lukanović

Vmes je mimogrede napisal tudi nekaj biografij znanih osebnosti, med drugim Milene Zupančič in Petra Čeferina, nazadnje pa je izšla knjiga o Božu Dimniku. Najnovejša biografija, ki še ni ugledala luči sveta, pa bo zgodba o očetu plezalskega kolega, ki je umiral za rakom. Ta biografija je bila njegova poslednja želja. Za svoj prvi roman Svinjske nogice je Golob leta 2010 dobil kresnika.

Foto: Jan Lukanović

Tudi njegovo zasebno življenje je v marsikaterem odtenku podobno knjižni ali filmski zgodbi. Kako ne, saj se mu je tako rekoč zgodil čudež. Po hudi nesreči v gorah, poškodbi glave in umetni komi zdaj vse, kar počne, postavlja na novo in v drugačne življenjske okvire. A kljub vsemu plezanje in hribi ostajajo njegova velika ljubezen. Nič manjša pa ni njegova strast do kolesarjenja. Morda tudi zato ni naključje, da pripravlja kolesarski vodnik, ki bo luč sveta ugledal že v naslednjih mesecih. Tudi v tem mesecu se je na kolesu podal v Goriška brda.

Foto: Jan Lukanović

S Tadejem, ki redno spremlja košarkarske akrobacije Luke Dončića in ima rad dopoldansko kavo, smo se pogovarjali v Trendičveku, kjer nam je med drugim zaupal, katera literarna zvrst najbolje opiše njegovo življenje, kakšne so njegove podobnosti in razlike s Tarasom Birso, pojasnil pa je tudi, ali rek "Gora ni gora. Nor je tisti, ki gre gor" drži. Pogovarjali smo se tudi o pisateljskem boemstvu, lastnosti, ki bi se je rad znebil, razkril je svojo neuresničeno željo iz otroštva in spregovoril o tem, ali meni, da je vsak zmožen umora. O vsem tem in še čem v tokratnem Trendičevku.