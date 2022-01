Vse to so nam estradniki razkrili v letu 2021 #video

Po božičnem je čas še za novoletni Trendičvek! Ta je bil na pohodu vsako soboto celo leto, zato je te dni čas, da se tako kot v življenju ozremo nazaj tudi mi. S kom vse smo se družili, kaj zabavnega in tudi osebnega so nam o sebi razkrili razkrili naši gostje? Ob vsem tem ni manjkalo niti dobre glasbe, šal, smeha in zabave v zakulisju snemanj … Zato danes obujamo nekaj simpatičnih utrinkov, ki so jih z nami delili številni slovenski estradniki. Vsem se zahvaljujemo za zaupanje in super odgovore, saj je bilo veliko stvari, ki smo jih izvedeli prvič, vam, dragi naši bralci, pa Trendičvek želi vse najlepše in najboljše v letu 2022. Naj bo spodnji zabavni video uvod v dobro voljo in nasmeh na obrazu vseh nas ….