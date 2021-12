Postala je slovenska Meryl Streep #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako je, ko stopiš v čevlje Meryl Streep? To ve Judita Zidar, ki ima za seboj zavidanja vredno kariero, a kljub temu ostaja nadvse prizemljena in preprosta, čeprav ji ni težko priznati, da rada tudi izstopa iz povprečja. V tokratnem Trendičveku je beseda med drugim tekla o kemiji, čustvih, o tem, kako se igralka najraje razvaja, delila je svoje mnenje o lepotnih operacijah, spregovorila o usodi in naključjih v življenju, razkrila je, zakaj ji vloga gospodinje ne leži najbolj in kako je z njenimi novoletnimi zaobljubami.

Foto: Ana Kovač

Judita Zidar je znan obraz televizijskih kamer in gledaliških odrov. Že med študijem je igrala v profesionalnih produkcijah, in sicer tako v gledaliških institucijah kot v neinstitucionalnih skupinah. Med drugim je leta 1994 prejela nagrado Prešernovega sklada. Igrala je v številnih celovečernih, kratkih in televizijskih filmih ter nadaljevankah, njen igralski pristan pa je že leta Mestno gledališče ljubljansko.

Foto: Ana Kovač

Zanjo pravijo, da je ženska, ki pogumno išče resnico in se rada prepusti življenju, da jo napolni z energijo. Tudi sama je ima veliko, hkrati pa občuduje odprte ljudi.

Foto: Ana Kovač

V zadnjem obdobju navdušuje na odru MGL v dramski uprizoritvi Avgust v okrožju Osage, ameriškega dramatika, scenarista in igralca Tracyja Lettsa. Gre za prva slovensko uprizoritev besedila, za katero je avtor prejel Pulitzerjevo nagrado in nagrado tony. Igro, ki jo odlikujejo mojstrski dialogi in psihološko razplastene vloge, je režiral Janusz Kica. V hollywoodski verziji zgodbe je glavno vlogi nastopila svetovna legenda Meryl Streep, zdaj pa je tako v njene čevlje stopila tudi Judita. "O tako velikih čevljih se ne sprašuješ, ampak vanje samo stopiš," se nasmeji simpatična igralka, s katero smo klepetali v tokratnem Trendičveku.

Foto: Ana Kovač

Beseda je med drugim tekla o kemiji, čustvih, o tem, kako se igralka najraje razvaja, delila je svoje mnenje o lepotnih operacijah, spregovorila o usodi in naključjih v življenju, razkrila je, zakaj ji vloga gospodinje ne leži najbolj in kako je z njenimi novoletnimi zaobljubami.