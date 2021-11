Nova strast in izziv Domna Kumra: Želim si osvojiti Mont Blanc #video

Danes v Trendičveku gostimo nasmejanega in zgovornega glasbenika Domna Kumra. Štajerec nam je v pogovoru med drugim zaupal, za katera opravila nima talenta, katere svoje lastnosti bi se z veseljem znebil, česa bi se Ljubljančani lahko naučili od Štajercev, ali je v njem kaj opravljivca, katera je njegova največja razvada, kako dobro se da v Sloveniji živeti od glasbe in katero šalo na svoj račun največkrat sliši …

Foto: Ana Kovač

Glasbenik Domen Kumer je znan po svoji dobri volji in večnem nasmehu, vedno je brezhibno urejen od glave do peta, na odru pa pogosto ga vidimo v različnih glasbenih sodelovanjih, saj se, pravi sam, z večino svojih pevskih kolegov odlično razume.

Tudi zadnje mesece je polno zaseden. V kratkem času je namreč izdal kar dve novi skladbi. Prva je domoljubno obarvana z naslovom Moja Slovenija, v njej pa sta se Štajercu pridružila še dva glasbena mačka – Jani Pavec in Boštjan Konečnik. Fantje so se združili v triu, ki so ga poimenovali KPK.

Skupaj z Vanilla Vanilla in Stars On 69 pa je Domen na sveže preoblekel tudi uspešnico iz leta 1989 Baby blue. "Občasno je fino biti tudi malo nostalgičen," pravi sogovornik, ki pa je nedavno odkril še eno svojo strast – gore. Če jih je do zdaj bolj ali manj opazoval od spodaj, je letos le sprejel izziv in se podal na Triglav. Redno zahaja tudi na svoje Pohorje in pridno skrbi za kondicijo v fitnesu.

