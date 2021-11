To znan slovenski komik sporoča Goranu Dragiću! #video

Kateri stvari bi poleg koronavirusa rad rekel zbogom, kaj ima nakup avtomobila opraviti z biki, zakaj bi ukinil reklame, ali je bil humor kdaj tudi njegova osvajalska tehnika, kako dobro se da v Sloveniji živeti od stand up-a, zakaj dela vedno manj selfijev in kaj si misli o našem košarkarskem zvezdniku Goranu Dragiću. O vsem tem in še čem danes v Trendičveku s stand up komikom Perico Jerkovićem.

Foto: Ana Kovač

Če kdaj, potem zdaj potrebujemo čim več dobre volje in smeha, česar se zaveda tudi Perica Jerković. Kot študent in aktivist koprskega študentskega kluba se je začel ukvarjati sprva s filmsko, kasneje pa tudi s stand-up komedijo.

Foto: Ana Kovač

Zase pravi, da v zasebnem življenju ni "party animal", čeprav za zabavo gledalcev na nastopih poskrbi prav on. Je analitik v skupnosti, njegova opaženja sebe in okolice pa pogosto dobijo svoje mesto na odru. Tako je bil že "Rojen v Jugi", se sprehodil skozi "Zgodovino selfi butla" in izdal, kdaj si "Slovenec in pol". Predvsem pa je komedijant, ki ga za razliko od večine, in kot pravi sam, nikoli ne bomo videli v nobeni voditeljski vlogi na radiu ali televiziji.

Foto: Ana Kovač

Že izkušeni mojster komedije je te dni moči združil tudi z mladim kantavtorjem Robertom Petanom v predstavi "Zbogom, korona, mi gremo na dopust!", ki je enkratna kolektivna terapija po letu in pol zapiranja, razdvajanja in vsega, kar nas utesnjuje kot družbo, družine in posameznike.

Foto: Ana Kovač

