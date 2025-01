Perica Jerković je eden naših najuspešnejših in najbolj smešnih stand-up komikov, ki že petnajst let orje ledino. S predstavo Rojen v Jugi je ustvaril eno prvih celovečernih stand-up komedij, s Slovenec in pol pa je iz stand-upa ustvaril bistveno več kot zgolj pripovedovanje šal. V pogovoru za Spotkast je razkril, na kaj je treba biti pozoren v Gallusovi dvorani in kako se kritično gleda na plakatih, popelje nas tudi skozi postopek piljenja šale in se razgovori o filmih.

Perica Jerković bo prvi slovenski stand-up komik, ki bo imel samostojno predstavo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer so doslej občinstvo v smeh spravljali predvsem tuji zvezdniki, kot sta Dylan Moran in Jimmy Carr.

Velikost dvorane in število občinstva pa nista edini zadevi, na kateri je treba pomisliti, saj – kot razloži Jerković – je pri Gallusovi dvorani treba pomisliti tudi na to, "koliko nagovarjati balkone in koliko parter". Pri drugih dvoranah za stand-up je občinstvo praviloma zgolj na eni ravni, tukaj pa kar na treh.

Perica Jerković je eden naših najuspešnejših stand-up komikov in prvi slovenski stand-up komik, ki bo imel samostojno predstavo v Gallusovi dvorani. Foto: Jan Lukanović

Mali Lošinj je za slovensko občinstvo nekaj drugega kot za hrvaško

Na vprašanje, kako ustvariš dobro zgodbo za stand-up, predstavi odlično analogijo z božično jelko: "Najprej moraš natakniti zgornji del, razpreti vsako vejo, se umakniti, nato daš najprej luči, da se ne zavozlajo, potem vse preostalo. Tako nastaja tudi stand-up zgodba, ki sprva ni posebej dobra, potem pa dodaš več manjših detajlov in sčasoma postane takšna, kot mora biti."

Kot več slovenskih stand-up komikov je tudi Perica Jerković poskusil z nastopi v tujini, med drugim v državah nekdanje Jugoslavije, saj je nenazadnje bila srbohrvaščina več let njegov prvi jezik. Vseeno je kmalu ugotovil, da je tovrstni humor tako vezan na kulturne izkušnje, da ga je skoraj nemogoče ponoviti drugje: "Imam recimo točko o dopustovanju in ko jaz razlagam o tem, kako sem družino peljal na Mali Lošinj, je to za nas nekaj povsem drugega kot za hrvaško občinstvo. Oni poznajo ta otok, saj je njihov – mislim, poleti je naš – ampak ga dojemajo kot enega izmed mnogih, medtem ko sta za nas iz Slovenije Krk in Mali Lošinj poleti podaljšek Slovenije."

Določen humor je tako vezan na kulturne izkušnje, da ga je skoraj nemogoče ponoviti drugje, pravi o nastopanju v tujini. Foto: Jan Lukanović

O Manci Košir in Jimu Carreyju

Na vprašanje, ali rad gleda komedije, odgovori, da niti ne posebej, saj prehitro opazi razne formule. Ljubši so mu filmi, ki prikazujejo izseke iz življenja, kot je klasika Gospod Schmidt z Jackom Nicholsonom, nato pa izpostavi še spregledane jugoslovanske komične tragedije: "Vsi poznamo Kdo neki tam poje in Maratonci tečejo častni krog, ampak malokdo pozna film Breza, ki je meni zelo pri srcu. V njem igra tudi pokojna Manca Košir. Krasen film in zelo progresiven."

Med pogovorom večkrat omeni razne stand-up komike, ki so mu blizu, a na vprašanje glede najljubšega komika med filmarji ne razmišlja prav dolgo, preden izpostavi Jima Carreyja.

Jim Carrey je sposoben izpeljati vse, pravi o svojem najljubšem komiku med filmarji. Foto: Jan Lukanović

"Mislim, da je Jim Carrey res fenomen. Ti igralci, ki znajo dobro interpretirati, 'pokati frise' in podobno, niso dobri v samoironiji ali pa drugih kontrastnih stvareh v komediji. Ampak on je res dober. Večinoma dela fizični humor, zna pa povedati tudi šalo in vse preostalo. Pa tudi v dramah, kot je Neskončno sonce brezmadežnega uma, je fenomenalen. Eno je, če si Eddie Murphy in si karizmatičen na odru, potem pa še pred kamero, ampak Jim je sposoben izpeljati vse," razloži Perica Jerković.