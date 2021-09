Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Je igralec in glasbenik, tudi nekdanji poslanec. Letos je stopil v peto desetletje, še vedno je nadvse mladosten, tako po videzu kot po energiji. Danes je bo potreboval in porabil veliko, saj bo z glavno vlogo na premieri Požigalci nastopil na velikem odru ljubljanske Drame. A še pred tem smo Saša povabili tudi v naš Trendičvek, kjer nam je med drugim razkril, kaj je poslanstvo umetnosti, česa ljudje o njem še ne vedo in bi jih presenetilo, ali je že okusil "krizo srednjih let", kateri zakon bi uzakonil in kaj je prednost partnerske zveze, v kateri je moški mlajši.

Saša Tabaković je že med študijem na AGFRT izstopal s svojimi igralskimi stvaritvami, o čemer pričajo dve zlatolaski in univerzitetna Prešernova nagrada za upodobitev Goldberga v Pinterjevi Zabavi za rojstni dan. Prejel pa je tudi Borštnikovo nagrado za mladega igralca. Igral je v različnih slovenskih gledališčih, od leta 2005 pa je član ljubljanske Drame, kjer navdušuje s poglobljenim pristopom k dramski literaturi in prefinjenim igralskim občutkom za različne žanre. Vidne vloge je odigral tudi v filmih. Številnim je še vedno najbolj poznan po vlogi Jaše v filmu Metoda Pevca.

Poleg gledališča se aktivno ukvarja z glasbo, od petja sevdalink, šansonov in romskih pesmi do sodobne avtorske glasbe po lastnih besedilih. Izdal je album urbanega etno džeza Pesmi z drugega brega. Tudi med korono so nastale nove pesmi, ki bodo ob pravem času ugledale luč sveta.

Tabaković je nekaj časa tudi aktivno sodeloval v politiki, med letoma 2015 in 2018 je bil poslanec SMC ter podpredsednik Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Ravno danes pa bo Saša stopil na veliki oder ljubljanske Drame, kjer bo premiera nove igre Požigalci, prirejene po drami enega od najpomembnejših dramatikov nemškega prostora Maxa Frischa, Dobrnik in požigalci. S tem bo novo sezono napovedala tudi SNG Drama.

