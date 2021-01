Jure Košir: V tem mi Alberto Tomba ne bi mogel konkurirati #video

Že kot smučarski šampion je Jure Košir navduševal ljudi in tudi zdaj, ko je od zaključka njegove kariere minilo že skoraj petnajst let, še vedno ostaja eden najbolj priljubljenih športnih obrazov pri nas. V zanimivem pogovoru nam je med drugim razkril, v čem mu smučarska legenda in njegov večni tekmec na belih strminah Alberto Tomba ne bi mogel konkurirati, kako zaskrbljen je zaradi pandemije, saj njegova srčna izbranka dela v zdravstvu, zakaj težko najde čevlje zase, katera je bila najbolj nepozabna poteza oboževalke iz tujine in katera je njegova kuharska specialiteta.