Jure Godler in David Urankar: Gospoda naredijo čiste gate in nogavice #video

Čeprav smo v obdobju številnih preizkušenj, to še ne pomeni, da se ne moremo smejati in zabavati. Za to bo vsako soboto skrbela nova rubrika Trendičvek, kjer bomo znanim Slovencem postavljali neobičajna vprašanja. Da jih spoznamo v drugačni luči in se vsi skupaj tudi zabavamo. Tokrat bosta za to poskrbela televizijca Jure Godler in David Urankar.