Nekdanja dolgoletna ravnateljica, predsedniška kandidatka, političarka in komentatorka v resničnostnih šovih Angelca Likovič danes s svojim možem Andrejem uživa v pokoju, a ji dela kljub temu ne zmanjka. Preverili smo, kaj v teh časih epidemije najbolj pogreša, kakšni so njeni družinski običaji ob decembrskih praznikih, razkrila pa nam je tudi, da je za del recepta legendarne potice soodgovoren njen mož, in se spomnila svojega nekdanjega učenca in zdajšnjega premierja Janeza Janše.