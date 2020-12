Špela Grošelj razkrila srhljivo izkušnjo: Hotel me je razkosati! #video

Okoli nje se vedno dviga veliko prahu. Pa naj gre za njeno ljubezensko življenje, to, da uživa poletje na jahti kriptomilijonarja, da se v zadnjem obdobju veliko druži z Domnom Kumrom, ali pa, da brez dlake na jeziku pogumno prizna, da je v tem letu nameravala postati mama. A dekle preprosto zna uživati življenje, ne glede na to, kaj ji le to nameni. In tudi na naša tokratna vprašanja je odgovorila sproščeno in brez zadržkov, govorili smo o njenih prstih, zaobljubah, zamujanju in moških srajcah, pa tudi o čudaškem oboževalcu, temi, ki nas je pustila brez besed.

Foto: Ana Kovač Energična, neposredna in nasmejana Špela Grošelj se ne ustraši nobenega vprašanja in nikoli ne ostane brez besed. In čeprav to leto nikakor ni naklonjeno glasbenikom, Špela pravi, da je nadvse hvaležna, da se nekatere stvari niso izšle, kot si je morda še pred časom želela.

Foto: Ana Kovač Pred dobrim mesecem dni je skupaj z Domnom Kumrom, s katerim sta zelo dobra prijatelja, izdala skladbo Vino in kitara, ki je v trenutku osvojila srca poslušalcev. Zdaj pa je izšla še ena božično obarvana pesem in videospot z naslovom Za božič tebe si želim, kjer so se ji poleg Domna pridružili še člani skupine IL Divji.

Foto: Ana Kovač "Še nikoli nisem imela toliko dela, kot ga imam zdaj," pravi glasbenica in uspešna vplivnica, ki pa nam je v tokratnem Trendičveku razkrila tako zabavne zgodbe iz svojega življenja, med njimi na primer odgovor na vprašanje o ponedeljkovih in novoletnih zaobljubah, ki jih vedno prelomi, kdo se ukvarja z njenimi prsti, a tudi nekaj, kar nam je vzelo sapo … Z nami je namreč delila grozljivo izkušnjo z enim od "oboževalcev". V pogovoru nismo pozabili niti na blondinke in skriti talent, nad katerim bi bili moški navdušeni.