Za najbolj ponesrečen zmenek Jasne Kuljaj je kriv znan slovenski pevec! #video

Jasna Kuljaj velja za televizijsko voditeljico brez dlake na jeziku in tako je bilo tudi v tokratnem Trendičveku. V njem je razkrila, s čim je nazadnje šokirala partnerja, zakaj se nikoli več ne loti priprave sarm, in priznala, da jo je znani slovenski pevec povabil na najbolj ponesrečeni zmenek njenega življenja.

Priljubljena televizijska voditeljica Jasna Kuljaj ima rada dobro družbo, dobro zabavo, dobro hrano in dober cviček. Prav tako zanjo ne obstaja tabu tema, a to še ne pomeni, da o njej vemo vse. Marsikatero zanimivost iz svojega življenja nam je razkrila v tokratnem intervjuju.

Foto: Ana Kovač

Trenutni čas preživlja predvsem v krogu najbližjih, dneve pa si rada popestri predvsem s sprehodi na njej bližnji in ljubi Rožnik. Sicer pa lahko Jasno ob sobotah spremljate tudi v oddaji Pri Črnem Petru na Planet TV, kjer ne manjka glasbe in dobre volje.

Foto: Ana Kovač No, na oddajo se je voditeljica spomnila tudi ob tokratnem intervjuju, saj nas je odpeljala do lovske opazovalnice, kjer so posneli tudi nekaj oddaj iz časa spomladanske karantene. Da Ljubljančanka dolenjskih korenin, kot je razkrila v tokratnem pogovoru, ni fina, smo se prepričali tudi na lastne oči, ko je na vrh opazovalnice, nekaj metrov visoko po lestvi, brez težav splezala kar v mini krilu. In spet je bilo polno smeha, kot je tudi sicer v Jasnini družbi.