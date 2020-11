Martin Golob: Ljudje mislijo, da smo duhovniki padli z neba #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni sobotni rubriki Trendičvek nam je družbo delal najbolj priljubljen duhovnik pri nas, Martin Golob. Zaupal nam je nekaj zanimivosti iz svojega življenja, ki jih do zdaj še nismo poznali, med drugim to, kaj naredi s številnimi pismi oboževalk, katera je njegova kuharska specialiteta in katera najpogosteje klicana številka v telefonu. Spravil nas je v dobro voljo in nam celo zapel svojo najljubšo pesem.

Martin Golob ni le duhovnik, ampak prava spletna zvezda. Ima veliko številko oboževalcev tudi zunaj župnije in številne sledilce, ki z veseljem pogledajo vsak njegov vlog. Zase pravi, da je živahen, da ima rad ljudi, svoje delo in življenje. Pa tudi smeh in dobro voljo.

Martin Golob je daleč najbolj priljubljen duhovnik v Sloveniji, ki trenutno mašuje v Grosupljem. Foto: Ana Kovač Nam je v posebnem zabavnem intervjuju (zgoraj) med drugim zaupal, katere so največje zmote ljudi o duhovnikih, katera je bila največja neumnost, ki jo je v življenju naredil, in kaj odpiše številnim oboževalkam, ki mu pošiljajo pisma in sporočila.