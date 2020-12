Jože Potrebuješ razkril poseben dar, ki bi v zadrego lahko spravil marsikoga #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smo v času posebnega, a kljub temu veselega decembra, ko se radi spominjamo preteklosti in kujemo načrte za naprej. Za dogodke na prostem in koncerte smo letos žal prikrajšani, bomo pa zato fante iz ene najbolj priljubljenih glasbenih skupin Čuki, ki že desetletja razveseljujejo staro in mlado, spoznali malo drugače.