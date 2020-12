"Rebeki Dremelj ni treba v življenju nič delati, samo s tazadnjo pomiga" #video

Od misice, pevke do podjetnice - Rebeka Dremelj velja za pravi multipraktik. Uspe skoraj v vsem, česar se loti, zato gre marsikomu tudi v nos. A ona se ne da. Celo nasprotno ji to daje krila za naprej. Vedno pove, kaj si misli in z ljudmi deli izkušnje iz svojega življenja, tudi kadar te niso zvezdniško obarvane. Tokrat smo o njej izvedeli marsikaj novega, med drugim tudi kakšna je kot šefica, kdaj se je božiček močno zmotil z darilom in s čim je najbolj šokirala svojega moža Sandija. Razkrila je tudi izkušnjo z nenavadnim oboževalcem in njegovo čudaško željo.

Foto: Instagram Tako kot drugim glasbenikom je tudi Rebeki Dremelj epidemija prekrižala mnogo načrtov, saj je ostala brez nastopov. A ker je znana po tem, da je nič ne ustavi in vedo išče rešitve, je tudi tokrat stvari vzela v svoje roke in se loti plana B. Poleg svojega spletnega mesta za ženske je karanteno izkoristila tudi za to, da je na tržišče te dni poslala nov parfum, še posebej ponosna pa je na knjigico Božiček obstaja?, za katero se lahko pohvali, da je bila idejni vodja.

Foto: Instagram "Zgodba se me vedno znova globoko dotakne in vedno, ko jo berem svojima otrokoma, čutim, da nekje globoko v meni vedno glasneje in vedno bolj pogumno bije tudi moje otroško srce. Poleg tega pa je ta zgodba oziroma knjiga nekaj, kar bo živelo večno in bo aktualno, tudi ko mene več ne bo," pravi Rebeka o prelepi slikanici, ki govori o otroku, ki se odpravi na pot odkrivanja resnice o Božičku. No, v zgornjem video intervjuju je razkrila še nekaj prazničnih zanimivosti pa tudi to, s čim je najbolj šokirala svojega moža Sandija in s kakšno nenavadno željo je k njej pristopil oboževalec.