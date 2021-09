Tomi Meglič: Mislijo, da sem hladen, a sem prepričan, da je ravno nasprotno #video

Tomi Meglič ne potrebuje posebne predstavitve. Čeprav frontman največjega slovenskega rock benda vseh časov Siddharte svoje zasebnosti ne deli prav pogosto z javnostjo, je tokrat za Trendičvek naredil malo izjemo in razkril nekaj zanimivosti iz svojega življenja. Ali se da ukrotiti rokerja, katero domače opravilo mu gre najbolj na živce, kaj nenavadnega se pogovarjajo fantje, ko se vozijo na špile, kakšen bi bil njegov sanjski glasbeni trio, kaj je v njegovem življenju najbolj apokaliptičnega, kateri je bil najboljši vzgojni pristop njegovih staršev, česa ga še nikoli niso vprašali novinarji, pod čigave izume bi se z veseljem podpisal in kaj v življenju počne premalokrat ... Skozi pogovor je dokazal, da ni le odličen glasbenik, ampak tudi sogovornik, ki veliko razmišlja o vsem, kar se dogaja v njem in naokoli.

Foto: Ana Kovač

Tomi Meglič je bil nekoč skakalec, sprinter in še danes je velik ljubitelj športa. Vmes je v njegovo življenje vstopila glasba, ki ga je povsem prevzela. Četudi naj bi bil frontman skupine Siddharta ob formiranju benda pevec samo začasno, kmalu novega niso več iskali. Tomiju je bila ta vloga pisana na kožo in v srce. S svojim prepoznavnim glasom in svojstvenim imidžem, ki ga krasijo tudi nalakirani nohti, je postal zvezda. Sredi devetdesetih let se je tako v novejšo slovensko glasbeno zgodovino zapisal bend, ki po odmevnosti konkurira Laibachu in Avsenikom.

Foto: Ana Kovač

Bil je študent novinarstva in geografije, želel je pisati za National Geographic. In čeprav je njegova življenjska pot zavila v drugo smer, je prav z naravo rad v stiku. Še posebej blizu so mu gore. Prav tako pa talent za pisanje zdaj izraža tudi kot avtor Siddhartinih glasbenih uspešnic.

Foto: Ana Kovač

Ko Tomi Meglič ustvarja, ne razmišlja, ali bo to za bend ali bo glasba končala pri nekom tretjem. Kadar ima čas, pa v miru in samoti rad in veliko razmišlja. "Potrebuješ slabe stvari, da potem ceniš dobre," med drugim pravi glasbenik, ki je na presenečenje mnogih topel, prijazen in vse prej kot zahteven zvezdniški roker.

Foto: Ana Kovač

V nekoliko drugačni luči ga bomo lahko spoznali tudi te dni, ko bo v originalni glasbeni seriji SiTi Teatra skupaj z glasbenim kolegom Guštijem združil moči 1na1. Gre za dve akustični kitari, kjer igrata hite drug drugega in si izmenjujeta repretoar, zanimivo se mešajo slogi in še kako presenečenje dodata, vmes se pa malo pogovarjata in zabavata občinstvo.

Foto: Ana Kovač

