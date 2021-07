Zala in Gašper: Poroka in otroci naju ne zanimajo #video

Umirjena, samosvoja, razigrana, zaljubljena … Glasbeni dvojec Zala Kralj in Gašper Šantl sta to, kar sta, ne glede na opazke. In to že od vsega začetka, ko sta nas zastopala na Evroviziji. Prav zato sta številnim zlezla pod kožo. In tak je bil tudi tokratni nadvse simpatični Trendičvek pogovor, kjer sta med drugim razkrila, kakšno napravo bi skrila v vzglavnik, kaj bi rada spremenila v življenju, katera je bila največja preizkušnja njune ljubezni, kakšno je zmotno prepričanje ljudi o njima, kdo ima v prepirih glavno besedo in kako si razdelita gospodinjska opravila.

Foto: Reuters

Komaj 19 in 22 let sta imela, ko ju je širna Slovenija spoznala in ju nato poslala na Evrovizijo. A bodimo iskreni, pogosto so ju tudi vlačili po zobeh, ker naj bi bila drugačna, neobičajna, tiha … No, da tudi tiha voda bregove dere, sta Zala Kralj in Gašper Šantl pokazala s tem, ko sta kljub vsemu vztrajala na svoji glasbeni poti in pokazala, da sta v resnici to, kar sta, in po vrhu vsega prav simpatična, navihana, razigrana in predvsem še vedno zaljubljena. Med intervjuji drug drugemu dokončujeta stavke in se ne bojita pokazati svojih čustev.

Foto: Instagram

Danes delujeta pod imenom Zalagasper, poslušata in ustvarjata glasbo, saj je njun svet. Izdala sta novo skladbo Xoxo, pridno pa ustvarjata tudi naslednji album. Presenetila sta celo z izdajo albuma na vinilki, ki jih Zala obožuje.

Foto: Instagram

Veliko bereta, hodita na sprehode, vpijata sončne žarke, kartata, pijeta veliko vode in čaja, kuhata in uživata v poletju. Sta velika ljubitelja narave. Za okolje se angažirata tako z akcijami kot v vsakodnevnem življenju, odprla pa sta celo svojo spletno trgovino, kjer sta svoje produkte, od majic, brošk do recikliranih puloverjev, poslala že v več kot 30 držav po vsem svetu. "S to idejo sva želela spodbuditi ljudi h kupovanju oblačil iz druge roke," pravita, zavzemata pa se tudi za čisto pitno vodo.

Foto: Instagram

