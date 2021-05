Aleš Klinar: Razmišljal bi kot ženska in nastopal kot moški #Video

Za Aleša Klinarja lahko nedvomno rečemo, da je legenda. Je eden od najbolj priznanih slovenskih producentov, pevec, avtor, klaviaturist in še kaj bi se našlo. Prav tako pa je izjemno duhovit in zanimiv sogovornik, kar bo dokazal tudi v tokratnem Trendičveku. Med drugim je razkril, kaj mu je v Sloveniji všeč in česa ne mara, katera navada glasbenikov mu gre najbolj na živce, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se z dolgoletno partnerico Anjo Rupel poročila in kaj ima skupnega s Heleno Blagne, Srečkom Katancem in Borutom Pahorjem .

Foto: Ana Kovač

Aleš Klinar je eden od tistih, ki so se podpisali pod številne glasbene uspešnice, tako kot on pa so postale legendarne. In ravno zdaj so za njim pestri in zelo delovni dnevi. Lotil se je prav posebnega projekta, v okviru katerega je združil skoraj sto slovenskih pevk in pevcev. Obudil je dva legendarna hita, ki ju bo posvetil Sloveniji.

Foto: Ana Kovač

"Skladbi Samo milijon in Svobodno sonce sta preživeli test časa in danes spadata v železni repertoar slovenske glasbe ter širše (pop)kulture. Bili sta 'soundtrack' slovenskega osamosvajanja in ljudje ju povezujejo s pozitivnimi vrednotami. Živimo v času, ko so svoboda in pridobitve demokratične družbe spet na preizkušnji, zato smo želeli Slovence spomniti na to, kaj lahko dosežemo, če smo enotni, strpni, solidarni in raje iščemo tisto, kar nas povezuje, kot stvari, ki nas razdvajajo. Projekt Slo Band Aid je naše darilo Sloveniji in njenim prebivalcem ob 30-letnici države," pravi Aleš.

Foto: Ana Kovač

Prva skladba je dobila tudi video, ki so ga posneli na Prešernovem trgu, ulicah in strehi ene od najvišjih stavb v prestolnici. Na dan mladosti, torej že čez nekaj dni oziroma natančneje 25. maja, pa sledita še pesem in video za Svobodno sonce 2021.

Foto: Ana Kovač

Prav zato smo se z Alešem pogovarjali v tokratnem Trendičveku, ki je bil nadvse zanimiv in zabaven hkrati. Kaj mu je v Sloveniji všeč in česa ne mara in na kaj je najbolj ponosen? Presenečeni boste nad njegovim skritim talentom in tem, kaj bi počel, če ne bi bil glasbenik.

Pa tudi o tem, katero šalo na svoj račun največkrat sliši, katera navada glasbenikov mu gre najbolj na živce, razkril je najhujšo dilemo v svojem življenju, povedal, kaj ima skupnega s Heleno Blagne, Srečkom Katancem in Borutom Pahorjem, ter razkril, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se z dolgoletno partnerico, pevko in radijko Anjo Rupel poročila.