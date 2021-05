Challe Salle razkril, kdaj namerava postati očka! #video

Foto: Ana Kovač Challe Salle velja za enega od najuspešnejših slovenskih glasbenikov, nad njim pa so navdušeni predvsem mladi, ki ga poslušajo na radijskih postajah, si ogledujejo njegove videospote z rekordnimi ogledi, spremlja pa jih tudi na zvezkih in šolskih potrebščinah. "Biti predvsem dober človek je najpomembnejše," pravi raper.

Kljub koronaobdobju ne počiva, ampak se trudi ta čas izkoristiti čim bolj kakovostno. Lani je imel deseto obletnico kariere, načrtoval je izid novega albuma in koncertno turnejo z bendom, a zaradi razmer žal nič od tega ni bilo izvedljivo. "Ta čas sem zato izkoristil predvsem za pripravo novih pesmi in albuma. Letos bom tako zagotovo izdal kar tri single in videospote. Kot ambasador sodelujem tudi z nekaterimi priznanimi blagovnimi znamkami, skupaj pripravljamo različne projekte, izdal pa bom tudi novo kolekcijo svojih šolskih potrebščin. Glasbeniki ne moremo nastopati, zato nimamo tistega glavnega in rednega vira zaslužka in se je treba znajti drugače," pravi Challe.

Precej časa posveča tudi športu, ki je njegova velika strast. "Brez fitnesa, košarke, boksa in teka ne gre. Tudi letos štejem dneve, ko se ukvarjam s športom, in posnetke objavljam na družbenih omrežjih, da bi motiviral druge. V letošnjih 127 dneh sem bil športno aktiven že 80 dni."

Vrhničan zadnje mesece uživa tudi v novi vlogi strica, v kateri se več kot odlično znajde. Kdaj pa namerava sam postati oče, kakšen bi bil v tej vlogi, katera je najpogostejša šala, ki jo sliši na svoj račun, kakšen je bil najboljši izgovor, ko se je želel izogniti oboževalki, kateri mamin nasvet vedno upošteva, s kom bi se pomeril v boksarskem ringu, mu je bližje Luka Dončić ali Goran Dragić in katera je njegova največja razvada? Vsi odgovori vas čakajo v Trendičveku.