Branko Đurić - Đuro razkril, o čem se največkrat pogovarja z Novakom Đokovićem #video

Igral je v filmu Nikogaršnja zemlja, ki je bil nagrajen z oskarjem. Režiral je film Kajmak in marmelada, ki je najbolj gledan slovenski film. Nadaljevanke, kot sta Naša mala klinika in Teater Paradižnik, so postale uspešnice. In čeprav Branka Đurića - Đura poznamo vsi, bi on raje živel stran od oči medijev.

Morda se tudi zato bolj redko izpostavlja oziroma to počne takrat, ko ima kaj povedati. In zdaj ima, saj prihaja že 500. ponovitev šova Đurologija, na kateri bo na humoren način predstavil svoj pogled na svet, medtem ko je v Trendičveku razkril, kaj je tisto, česar ljudje o njem še ne vedo, kaj je glavna tema pogovorov s svetovnim teniškim asom, zakaj skoraj vedno nosi zatemnjena očala in na katere lepotne postopke kot moški prisega.

Marsikdo mu poleg talenta zavida tudi to, da prijateljuje s svetovnimi zvezdniki. Na seznamu njegovih prijateljev so tako med drugimi Brad Pitt, Angelina Jolie, Novak Đoković, Saša Lošić iz Plavega orkestra …

Tudi njegova družina velja za eno od najbolj znanih v Sloveniji, a je zanj pomembno predvsem to, da se imajo radi in da se med seboj dobro razumejo. No, tokrat ga bodo v predstavi obkrožali tudi oni, saj bo Đurologija predvajana neposredno iz njihovega doma. Če vas zanima, kakšne ploščice ima Đuro v domači kopalnici in kakšne zavese sta s Tanjo obesila v dnevni sobi, boste mimogrede izvedeli tudi to.