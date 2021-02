Sanja Grohar: Največ sem zaslužila z Instagramom, od katerega se da zelo dobro živeti #video

Nekoč misica, danes uspešna vplivnica, ki ji na Instagramu sledi okoli 100 tisoč ljudi. Sanja Grohar se je preselila nazaj v Slovenijo, prav tako pa se želi vrniti na medijsko sceno. Zakaj so imeli ljudje nekoč o njej napačno predstavo, kako dobro se da živeti od družbenega omrežja in ali si želi še enega otroka, nam razkrije v Trendičveku, spregovorila pa je tudi o anksioznosti in depresiji, s katerima se je spopadala.

Foto: Ana Kovač Sanja Grohar se je širši javnosti predstavila leta 2005, ko je postala Miss Slovenije. Poleg zmagovalke lepotnih tekmovanj in manekenke na modnih brvi smo jo spoznali tudi kot pevko. A čez čas se je umaknila z odrov, se za nekaj časa preselila v Barcelono, nato je z možem Matejem in sinom Nicolaiem živela v Londonu, zdaj pa so vsi skupaj prišli nazaj v Slovenijo.

Foto: Ana Kovač

Sanja je ob vrnitvi domov nase najbolj opozorila z nastopom v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer je nastopila v vlogi čebelice. A ta nastop na odru zagotovo ni bil izjema. Temnolasa lepotica se namreč želi vrniti na slovensko glasbeno sceno, njena velika želja pa ostaja tudi vrnitev med televizijske voditeljice, kjer se je pred leti že preizkusila.

Foto: Ana Kovač

V Trendičveku je spregovorila o tem, zakaj so imeli ljudje nekoč o njej napačno predstavo, kako dobro se da živeti od družbenega omrežja Instagram in ali si želi še enega otroka. Poleg tega pa tudi o anksioznosti in depresiji, s katerima se je spopadala, in o nespodobnih povabilih, ki jih je na vrhuncu svoje slave dobivala.