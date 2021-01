To je lažna vest, ki se širi o Janezu Hočevarju - Rifletu

Je legenda slovenskega filma, televizije in teatra, ki ne rabi posebne predstavitve. Dovolj je, če mu rečemo Rifle in vsi vemo, o kom je govora.

Foto: Ana Kovač Janez Hočevar - Rifle je nagrajenec Prešernovega sklada, prejemnik Viktorja za življenjsko delo, njegov je Borštnikov prstan. In čeprav je igral že v nešteto raznolikih predstavah in stopil v čevlje prenekaterega lika, bo njegova tokratna vloga prav poseben izziv. Zaigral bo namreč v prvi slovenski interaktivni spletni komediji Optimisti, ob boku Lada Bizovičarja in Gorana Hrvaćanina.

Foto: Ana Kovač Že jutri nas čaka premiera, danes pa smo Rifleta postavili še pred izziv Trendičveka. Kratko, jedrnato, preprosto, brez ovinkov in olepševanj, začinjeno s humorjem. Tak je on in tak je bil tudi tokratni pogovor (prispevek zgoraj), v katerem je razkril veliko zanimivega, med drugim katera lažna vest se širi o njem, katero je bilo najbolj bizarno darilo, ki ga je prejel in kdaj je v življenju priporočljivo blefirati.

Foto: Ana Kovač Sicer pa bo nasmejani in nadvse vitalni 80-letnik, katerega velika strast so motorji, rad pa ima tudi mačke, 1. februarja upihnil še eno svečko več na rojstnodnevni torti. Mi mu zato že v naprej kličemo še na mnoga leta!