Indira Ekić razkrila željo o materinstvu! #video

Indira Ekić , nekdanja tekmovalka, ki se je v šovu The Biggest Loser Slovenija borila z odvečnimi kilogrami, je svojo prepoznavnost kar najbolj izkoristila in postala uspešna vplivnica. Kljub temu še vedno ostaja preprosta in odkrita, tudi v tokratnem Trendičveku, pa naj gre za temo o blondinkah, nespodobnih povabilih ali neuresničenih otroških željah, spregovorila pa je tudi o materinstvu in poroki.

Nekdanja zvezdnica resničnostnega šova Indira Ekić je postala ena od najbolj uspešnih slovenskih vplivnic in mejkap artistka. Pravi, da je hvaležna za to, da lahko dela, kar jo v življenju veseli in osrečuje. Po njej se zgleduje veliko deklet, znana pa je tudi po tem, da se brez težav spopada s tabuji.

Neverjetna preobrazba: Indira Ekić na začetku in ob koncu oddaje The Biggest Loser Slovenija Foto: Instagram Največ prahu je v javnosti dvignila lani, ko je odkrito priznala, da ima tudi ona celulit, in pokazala svojo neretuširano fotografijo zadnjice, njeno potezo pa so podprle tudi številne druge znane Slovenke. No, tudi kadar gre za vprašanja, nima težav podati iskrenega odgovora in tako je bilo tudi v tokratnem Trendičveku (videoprispevek zgoraj).

Danes je Indira vesela, da je svojo prepoznavnost kar najbolj izkoristila in lahko dela tisto, kar ima rada. Foto: Instagram Je pa Indira še vedno srečna v zvezi z osebnim trenerjem Maticem Kolencem. Med njima je iskrica preskočila po koncu snemanja oddaje, te dni pa sta zaljubljenca, ki sta predvsem najboljša prijatelja, praznovala tri skupna leta.