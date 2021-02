Imate težave v partnerstvu? Uroš Fürst ima za vas rešitev! #video

Moško-ženski partnerski odnosi so od nekdaj zapletena stvar. Pa so res? Kako bi na današnje odnose gledal jamski človek? Kaj je zapisano v genih, kaj je produkt moderne dobe? Česa ženske ne bodo nikoli razumele pri moških in v katerem delu "ženskega sveta" se izgubljajo moški? Vse te in še kakšne dileme bo razreševal Uroš Fürst v svoji predstavi Jamski človek in o vsem tem je tekla tudi beseda v tokratnem Trendičveku. Bilo je zabavno in poučno hkrati …

Uroš Fürst poleg vlog v Drami, ki je njegov gledališki dom že 20 let, programsko vodi SiTi teater, s katerim je več kot 750-krat nastopil v priljubljenem Jamskem človeku; pojavlja se na televizijskih zaslonih in v filmih. In prav jutri bo Jamski človek zopet zaživel, saj bo prek aplikacije Zoom z virtualno predstavo reševal valentinovo.

Jamski človek deluje kot filter in pomoč za negovanje odnosov, v teh razmerah pa marsikatero misel iz predstave doživljamo drugače kot pred petimi ali petnajstimi leti. Zato se rad pošalim, da je Jamski človek balzamičen nanos na še tako kakovosten odnos," pravi Uroš, ki je z nami v Trendičveku (videoprispevek zgoraj) delil zanimivosti iz svojega življenja in poglede na splošne partnerske dileme. Tako boste za ogrevanje pred predstavo morda kaj tudi na novo odkrili: moški o ženskah in ženske o moških.