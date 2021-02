Nina Pušlar: Najprej se moraš ljubiti, šele potem se lahko zaljubiš #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6 albumov, več kot 75 skladb, na desetine videospotov, na stotine koncertov, desettisoči prevoženih kilometrov med njimi ... Ena naših najbolj priljubljenih pevk Nina Pušlar se pripravlja na jutrišnji veliki virtualni koncert, še prej pa nam je v Trendičveku razkrila, kakšna je, ko se zaljubi, kaj govori ponoči v spanju, kaj jo razjezi, beseda pa je nanesla celo na poroko in materinstvo.

Foto: Ana Kovač Pri 32 letih ima Nina Pušlar za seboj že 15 let pevske kariere. Zmaga na Bitki talentov jo je izstrelila med slovensko glasbeno elito, saj koncerte polni kot za šalo. In medtem ko v srcu vedno nosi glasbo, jo na obrazu spremljata nasmeh in dobra volja.

Foto: Ana Kovač

Je pa koronavirus tudi Nini odnesel večino nastopov, a tovrstni jubilej je ne glede na vse treba proslaviti, je prepričana Dolenjka. Tako bodo jutri vsi njeni oboževalci prišli na svoj račun, saj Nina pripravlja poseben virtualni koncert, ki se bo dogodil na prelepi, a za zdaj še skriti lokaciji naše dežele.

Foto: Ana Kovač Tik pred koncertom pa je odgovorila še na vprašanja Trendičveka. Kljub temu, da sicer uspešno skriva svojo zasebnost, nam je v zanimivem in iskrivem pogovoru razkrila marsikaj, česar o njej še nismo vedeli. Kaj govori v spanju, ali si želi postati mama, je zmaga na Emi ena še njenih neuresničenih želja? O vsem tem, pa tudi o ljubezni, je bilo govora v zgornjem videointervjuju.