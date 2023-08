Hči Tanje Ribič in Branka Đurića naredila izjemo in pokazala moža #foto

Zala Đurić Ribič, starejša hči igralke in pevke Tanje Ribič ter režiserja Branka Đurića, svoje zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo. Tokrat pa je naredila izjemo in objavila fotografijo z možem Grego, s katerim naj bi se poročila septembra lani.

Družina Đurić se je pretekli teden mudila na 29. sarajevskem filmskem festivalu, na katerem je slavil film Blackbird Blackbird Blackberry gruzijske režiserke Elene Naveriani.

Poročila naj bi se septembra lani nad Lukovico

Na rdeči preprogi sta se sprva pojavila Tanja Ribič in Branko Đurić, kasneje pa tudi njuna hči Zala in njen mož Grega, ki ga vidimo le redko. Kot so poročale Slovenske novice, naj bi se par poročil septembra lani na domačiji Plahutnik nad Lukovico v najožjem krogu. Zdaj je Zala naredila izjemo in s sledilci na Instagramu delila fotografijo s festivala v Sarajevu.

Fotografija, ki jo je Zala delila s sledilci na Instagramu. Foto: Instagram/Zala Djuric

Zala je njuno zvezo potrdila leta 2019 in za revijo Ona plus dejala, da je svojo ljubezen "v obliki življenjskega sopotnika našla takrat, ko sem se odločila, da ne bom več iskala". Dodala je, da sta se spoznala in hitro zaljubila, čeprav je že po dveh mesecih odletela v New York. "Vsakič, ko sva se obiskala, sva se imela rada še bolj. In ti občutki se še vedno stopnjujejo, vsako jutro je ljubezen večja," je sklenila.

26-letna Zala Đurić Ribič se zadnja leta ukvarja predvsem s poezijo, tako kot mama in oče pa je tudi igralka.

Družina Đurić v družbi pevke Alye Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: