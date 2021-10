Fotografija, ki jo je objavila Tanja Ribič, vzbuja pozornost na Hrvaškem

Na Hrvaškem se še kar ni polegel prah zaradi novice o novem dekletu priljubljenega pevca Petra Graša. Po poročanju tamkajšnjih medijev je to Hana Huljić, s katero se Grašo pozna že dolga leta, saj je dober prijatelj in tudi občasni sodelavec njenih staršev, glasbenika Tončija Huljića in tekstopiske Vjekoslave Huljić.

Do razhoda, za katerega se je razvedelo letos spomladi, se je z družino Huljić pogosto družila tudi Graševa nekdanja partnerka Danijela Martinović. To med drugim razkriva fotografija iz leta 2018, ki jo je na Instagramu objavila slovenska igralka Tanja Ribič in ki so jo zdaj izbrskali hrvaški mediji. Na njej je Petar Grašo v družbi takratne (spodaj ob Tanji Ribič) in zdajšnje nove partnerke (skrajno desno).

Glede navedb, da je znova zaljubljen, se je medtem oglasil tudi sam Grašo. Za Jutarnji list je dejal, da o svojem zasebnem življenju nikoli ni javno govoril in tega tudi zdaj ne namerava.

Bolj zgovoren je bil njegov novi "tast" Tonči Huljić, ki je o zvezi svoje hčerke z Grašem za Večernji list dejal: "Če sta onadva srečna, in kolikor vidim, sta, sva srečna tudi midva z ženo."

