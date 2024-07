V rojstnem kraju Oliverja Dragojevića, v Veli Luki na Korčuli, so v ponedeljek pripravili veliko slovesnost, s katero so se poklonili velikemu ustvarjalcu, ki je umrl 29. julija pred šestimi leti.

V Veli Luki na Korčuli so v ponedeljek, na obletnico Dragojevićeve smrti, pripravili veličastnen glasbeni spektakel z naslovom Trag u beskraju. Dragojeviću v čast so peli na 400 čolnih (rekord za mesto na morju), na nabito polni rivi, balkonih, kavarnah in restavracijah, kjer se je zbralo na tisoče ljudi, so poročali hrvaški mediji.

Legendarnemu glasbeniku se je z objavo poklonila tudi hrvaška pevka Nina Badrić, ki se je spomnila na legendarnega Oliverja Dragojevića, ki je umrl na včerajšnji dan pred šestimi leti. Na Instagramu je delila video, v katerem poje njegovo pesem Disperadun.

"Vedno in za vedno ... Največji navdih življenjske preprostosti, nepopisne muzikalnosti in človeške ponižnosti ... Oliver," je v objavi zapisala pevka.

Na koncertu nastopili Rozga, Grašo in drugi

Na dogodku so predstavili tudi nov videospot Oliverjeve nove pesmi Vrime je, ki se ga je družina Dragojević odločila premierno predstaviti tik pred prenosom v živo v Veli Luki. Pesem je ena izmed 12 pesmi, ki bo izšla na prihajajočem novem albumu z naslovom Dolaziš.

Na koncertu so nastopili Jelena Rozga, Petar Grašo, Giuliano, Dalmatino, Zorica Kondža, Tomislav Bralić in Intrade band ter Martin Kosovec. Glasbeni producent koncerta je bil Ante Gelo, je še poročal Jutarnji. Koncert je spremljal približno sedemdesetčlanski orkester pod vodstvom Alana Bjelinskega.

Ob koncu slovesnosti je celotna Vela Luka zapela svojo himno, Oliverjevo veliko uspešnico A kad mi dodžeš ti, katere avtorja sta Remi Kazinoti in Vinko Barcot.

Dragojević še vedno živi v srcih ljudi, predvsem na Hrvaškem in tudi v Sloveniji. Foto: Mediaspeed

Koncert v živo spremljala tudi Dragojevićeva družina

Legendarni dalmatinski glasbenik Oliver Dragojević je umrl 29. julija 2018 v starosti 70 let, eno leto po diagnozi pljučnega raka. V Veli Luki vsako leto obeležijo obletnico njegove smrti, v ponedeljek pa so na rivi v njegovo čast pripravili koncert z naslovom Pot v neskončnost.

Dragojević je bil poročen z Vesno Dragojević, s katero sta bila skupaj 45 let. Spoznala sta se leta 1973, poročila pa sta se samo deset mesecev po prvem srečanju, leta 1974. Njuna ljubezen se je začela v Dubrovniku, kjer je Oliver nastopal, zaradi ljubezni pa je Vesna nekaj časa pogosto potovala k njemu v Split.

Leta 1975 sta dobila prvega sina Dina, tri leta pozneje pa še dvojčka Damirja in Davorja. Na ponedeljkovi slovesnosti so si nastope glasbenikov iz prve vrste ogledali tako Vesna kot njeni trije sinovi z njihovimi družinami.

Preberite še: