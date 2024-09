Hčerka Petra Graša navdušila z neverjetnim talentom #video

Na spletnem omrežju X se je razširil posnetek hčerke Petra Graša, ki ima po očetu kljub svoji mladosti očitno nesporni pevski talent. Skupaj sta odpela in odigrala Graševo veliko uspešnico Ako te pitaju.

Kot je razvidno s posnetka, ki ga je na omrežju X delil eden izmed uporabnikov, je dveletna deklica Alba pokazala velik pevski talent. Za klaviaturo jo je posedel njen oče Petar Grašo in ji pred tem še namestil mikrofon. "Da boš kot očka, ko poje. Zdaj poj in igraj," je povedal Grašo in s hčerko, ki je julija upihnila dve svečki, ob spremljavi klaviature odigral pesem Ako te pitaju.

Mala deklica je kljub svoji mladosti samostojno odpela celoten refren pesmi in pokazala, da ima pri svoji starosti neverjeten posluh. Pri petju namreč ni zgrešila niti enega tona. Nad njenim podvigom je bil vidno navdušen tudi Grašo, ki ob hčerkinem prepevanju ni skrival navdušenja.

Tudi številni uporabniki omrežja X, vključno s Predragom Pričo, ki je video delil in ob njem zapisal, da sicer ni oboževalec Graša, a že dolgo ni videl česa slajšega, so bili nad petjem deklice navdušeni.

Rojena v pravo glasbeno družino

Oseminštiridesetletni Petar Grašo se bo s 33-letno ženo Hano Huljić kmalu razveselil rojstva drugega otroka, deklica Alba pa bo dobila bratca, je pred dobrima dvema mesecema hrvaški pevec razkril za IN magazin. "Uživam v vsakem trenutku z njo. Vem, da bo hitro zrasla. Morda zdaj komaj čakam, da bo velika, a ko bo zrasla, mi bo žal, da ni več mala deklica. Čudovita je, vesela in nekaj posebnega je prinesla v naša življenja," je takrat o deklici še povedal Grašo.

Deklico Albo pa pesmi in glasba spremljajo že od rojstva, saj poleg očeta, ki je glasbenik, tudi njena mama Hana piše in poje uspavanke. Prav tako pa sta Albina dedek in babica Tonči in Vjekoslava Huljić znana hrvaška glasbena ustvarjalca, ki sta za Graša ustvarila številne nepozabne uspešnice, med njimi tudi pesem, ki jo je Grašo zapel s hčerko.

