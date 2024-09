Magnifico: Vaša naloga je, da mi slepo zaupate in sledite #video

"Mi nismo prišli danes sem nič uničit. Nasprotno. Mi bomo danes sejali seme ljubezni in radosti. Jaz sem poln tega semena, tako kot vi. Naredimo ta svet malo lepši in boljši. Da bi dosegli take višave, bom danes vaš duhovni vodja in dušni pastir. Vaša naloga je, da mi slepo zaupate in sledite, čeprav nimam pojma, kam gremo. Važno je, da si verjamemo in se začutimo," je Magnifico množico nasmejal ob začetku koncerta.

Obiskovalci so lahko na koncertu, ki ga je Magnifico poimenoval Pridi, uživali v njegovih filmskih in pop glasbenih uspešnicah, ki jih je nanizal v 30 letih. Nastopal je s svojim stalnim spremljevalnim ansamblom, debitiral pa je tudi njegov novoustanovljeni simfonični disco šlager orkester.

V duhu praznovanja 30-letnice so se mu na odru pridružili glasbeni gostje, ki so v vseh teh letih z njim sodelovali in pustili pečat v njegovem ustvarjanju, je poročal portal MMC.